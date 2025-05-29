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        Başkale'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:41
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        Başkale'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi.

        Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğünce Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

        Programa katılan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, "Toplumumuzun daha üretken hale gelmesinde emeği geçen, elini taşın altına koyarak işini gönülden yapan tüm kadınlarımıza ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman onlara destek olmaya çalışacağız." dedi.

        Stantları gezen Erdoğan, ürünleri inceledi, usta öğreticilerden ve kursiyerlerden bilgi aldı.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, kurum amirleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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