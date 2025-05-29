Başkale'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

Programa katılan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, "Toplumumuzun daha üretken hale gelmesinde emeği geçen, elini taşın altına koyarak işini gönülden yapan tüm kadınlarımıza ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman onlara destek olmaya çalışacağız." dedi.

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