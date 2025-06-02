Van'da 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 7 gram eroin ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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