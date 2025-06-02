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        Van'da 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:38 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:38
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        Van'da 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen operasyonlarda 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kilo 7 gram eroin ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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