Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Norduz koyunu yününden üretilen kumaşlar, giysi ve aksesuara dönüştürülecek

        ORHAN SAĞLAM - Van Olgunlaşma Enstitüsünde Norduz koyunu yününden üretilen kumaşların giysi, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Norduz koyunu yününden üretilen kumaşlar, giysi ve aksesuara dönüştürülecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van Olgunlaşma Enstitüsünde Norduz koyunu yününden üretilen kumaşların giysi, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

        Van Olgunlaşma Enstitüsünce kültürel mirasın geleceğe taşınması ve istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununu tanıtmak ve yününü ekonomiye kazandırmak için proje başlatıldı.

        Proje kapsamında, 13 kaburgalı ve kendisine has özellikleriyle diğer türlerden ayrılan Norduz koyununun yünü muhtarlar aracılığıyla toplanarak enstitüye getiriliyor.

        Burada yıkanıp temizlendikten sonra kadınlar tarafından taraklanıp eğrilen yün, kök boya işleminden sonra dokuma tezgahlarında doğal kumaş haline getiriliyor. Elde edilen kumaşlardan elbise, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünleri elde edilecek.

        - "Koyunların yünü çöpe atılıyordu"

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, AA muhabirine, kültürel mirası koruyarak sürdürülebilir üretime katkı sağlamak istediklerini söyledi.

        Baran, 34 kişinin görev yaptığını enstitüde Norduz koyunu yününden kumaş üretildiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla Norduz koyunu yününden kumaş üretilmesi için çalışma başlattık. Projenin bilimsel ve akademik yönü için de çalışma yürütüyoruz. Gürpınar'da yetiştirilen koyunların yünü çöpe atılıyordu. Biz de proje kapsamında bu yünleri topluyoruz. İklimi ve doğayı koruyarak yünlerin değerlendirilmesini sağlıyoruz. Yünlerin katma değer olarak vatandaşlara dönmesini sağlayarak, istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        - "Kuruma 26 dokuma tezgahı aldık"

        Esin Tekin Baran, 7 ay önce göreve başladığı dönemde üretimin başlaması için tek tezgahta çalışmalar yapıldığını, koyun yününden kumaş üretiminde önemli mesafe katedildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu süreci daha ileri taşımak adına proje başlattık. Ürettiğimiz kumaşları tahlile gönderdik. Kumaşların seri üretimi için süreç başlattık. Bu kapsamda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kuruma 26 dokuma tezgahı aldık. Halı ve kilim atölyelerinde çalışan personele kumaş dokuma eğitimi verildi. Önümüzde uzun bir süreç var. Yaklaşık 15 aşamadan oluşan bu çalışma kapsamında üretilen kumaşlardan giysi, aksesuar ve ev tekstili ürünleri çıkarmayı düşünüyoruz."

        Usta öğretici Ayşe Koşut ise "Halı ve kilim alanında çalışıyordum. Proje başlayınca bu alana geçtim. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiyoruz. Ürünleri el emeğimizle yaptığımız zaman mutlu oluyoruz. " diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İlker Aksum'dan açıklama
        İlker Aksum'dan açıklama
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Sane’nin önceliği Türkiye değil!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Güneş benzeri genç bir yıldızın çevresinde ilk kez su keşfedildi
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        Park kavgasında astımlı kadını dövdüler! İstenen ceza belli oldu!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Van'da 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 2 kilo 557 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 545 kişi yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı
        Van'da "İnci Kefali Festivali"ne 200 bini aşkın kişi katıldı
        Van'da "İnci Kefali Festivali"ne 200 bini aşkın kişi katıldı