Van'da proje kapsamında besicilere dağıtılan koyun sayısı 235 bine ulaştı

EMRE ILIKAN - Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında 2020'den bu yana 2 bin 375 besiciye 235 bin koyun desteği verildi.

Geniş meralara ve verimli yaylalara sahip Van'da, küçükbaş hayvan sayısının artırılması amacıyla Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının desteği ve Ziraat Bankası işbirliğiyle başlatılan proje için başvurular sürüyor.

Yeniden hayvancılığa dönmek isteyenlerin yanı sıra hayvanlarının sayısını artırmak isteyen 2 bin 375 besici, 2020'de başlatılan projeden yararlanarak 235 bin koyun desteği aldı.

Destekler sayesinde doğdukları topraklarda yeniden hayvancılık yapmaya başlayan birçok besici, teslim aldıkları koyunlarla gelirlerini artırırken, bazı besiciler de sürülerini büyüterek hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı.

Projeden yararlanmak isteyen besiciler, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine müracaat ederek küçükbaş hayvan desteği alabiliyor.

- "Gayemiz çiftçilerimizin gelir kaynağını artırmak" Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki Kurubaş Mahallesi'nde projeden yararlanan üç çocuk babası, 31 yaşındaki Medeni Çaksu'yu ziyaret etti. Proje kapsamında hayvan sayısını 4 katına çıkaran besiciyle sohbet eden Balcı, AA muhabirine, projeye başvuran besicilere sıfır faizli, bir yıl ödemesiz ve 5 yıl vadeli kredi desteği sunduklarını söyledi. Van'da küçükbaş hayvan sayısını artırmak için çaba gösterdiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti: "Şu ana kadar 2 bin 375 besiciye 235 bin koyun verdik. Projeyle koyun yetiştiriciliği yapan besicilerin sürülerini 100 baş ve üzerine çıkarmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Proje kapsamında meraları ıslah ediyor, hayvan hastalıklarıyla mücadele ediyor, göletler yapıyoruz. Aynı zamanda kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Üç yılda çiftçilerimize 175 milyon liralık sertifikalı tohum dağıttık, 2,5 milyon meyve fidanı diktik. Sıvatları dağıtmaya devam ediyoruz. Dişi kuzu kesimini engelliyor, erkek kuzu kesimini garanti altına alıyoruz. Gayemiz çiftçilerimizin gelir kaynağını artırmak, zenginleşmelerine ve refahlarına destek olmak, köyden kente göçün azalmasına katkı sağlamak."