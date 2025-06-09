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        Binlerce kişi inci kefali göçünü izledi

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu, Kurban Bayramı tatilinde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:13
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        Binlerce kişi inci kefali göçünü izledi
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        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu, Kurban Bayramı tatilinde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi izledi.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin bu yolculuk sırasında önüne çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

        Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri uçarak aşan balıkların eşsiz yolculuğunu izliyor.

        Kurban Bayramı tatilinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi, balıkların göçünü izleme fırsatı buldu.

        Ankara'da gelen Aylin Göksu, inci kefalinin göç zamanında akıntıya karşı yüzmesinin eşsiz manzara oluşturduğunu söyledi.

        Herkesin balık göçünü görmesi gerektiğini belirten Göksu, "Burada eşsiz manzara var. Güzel vakit geçirdik. Bu taraflara ilk defa geliyoruz. İnci kefali göçüne tanıklık etmek güzel oldu. Martıların balıkları avlamasını izledik. Yolu Van'a düşenlere muhteşem manzarayı görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Arkadaşlarıyla Muş'tan gelen Nurten Akkul ise "Balıkların eşsiz göçünü izlemeye geldik. Yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalini yakından gördük. Yoğun bir ilgi var. Buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        İlçe sakini Zafer Taşdemir de inci kefalinin göçüne her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlçemiz birçok ilden, yurt dışından misafir ağırlıyor. Ailece balık göçünü izlemeye geldik. Güzel vakit geçirdik. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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