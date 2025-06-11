Gönüllü kadınlardan öğrencilere ücretsiz "Giyim Mağazası" hizmeti

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kadın Çalışanları Derneği ile Kadın Çalışmaları Topluluğu üyeleri tarafından oluşturulan "Giyim Mağazası"ndan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ücretsiz faydalanabiliyor.

Van YYÜ'nün kadın çalışanlarından oluşan, aralarında doktor, öğretim üyesi, akademisyen, hemşire, tekniker ve idari personelin bulunduğu yaklaşık 150 dernek üyesi ile topluluk gönüllüleri, giyilebilir durumdaki kıyafetlerin yeniden kullanımını sağlamak ve israfı önlemek için kampanya başlattı.

Bu kapsamda, dernek ve topluluk üyelerince aileleri ve çevrelerinden toplanan temiz ve giyilebilir kıyafetlerle üniversitedeki Genç Ofis'te (Gençlik ve Spor Bakanlığınca üniversitelerde, yurtlarda ve bazı kriterlere göre belirlenen mahallelerde kurulan ofis) bir ay önce "Giyim Mağazası" oluşturuldu.

İhtiyaç sahibi öğrenciler, haftanın belirli günleri açık olan mağazaya gelerek, ücretsiz şekilde mağazadan yararlanabiliyor.

- "Öğrencilerimize destek olmak istiyoruz"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Müdür Yardımcısı ve Kadın Çalışanları Derneği Başkanı Harika Tekintangaç, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kıyafet temin ederken tüketim kültürüne de dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Dijital platformlardaki alışverişlerin artmasıyla denenmeden alınan kıyafetlerin birçoğunun giyilmediğini, iadelerinin yapılmadan stoklandığını belirten Tekintangaç, şunları kaydetti: "Hiç kullanılmamış, temiz kıyafetlerin paylaşımını önemli görüyoruz. Çalışmamızla hem dayanışmaya hem tüketim kültürünün oluşmasına hem de kadının toplumdaki rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Öğrenci topluluğumuzla işbirliği yaptık. Duyurularla çevremizden, ailelerimizden topladığımız kıyafetleri öğrencilerimize dağıtıyoruz. Ayakları yere basan, farklı alanlarda kendini kanıtlayan dernek üyesi kadınlarımızla topluma rehberlik etmek, belli konulara dikkat çekmenin sorumluluğuyla böyle bir çalışma yürütüyoruz. Kampanyamıza canla, başla destek veren üyelerimiz arasında birçok alandan profesör, doçent, akademisyen, sağlık çalışanı ve idareci var. Daha fazla öğrenciye ulaşmak, ihtiyaçlarını gidermek için iş insanlarımızın desteğine bekliyoruz." - "Geri dönüşümü desteklemek istiyoruz" Dernek üyesi ve Van YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Mercan Kalaycı ise kente fayda sağlayacak tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştıklarını anlattı.