Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Öğrenciler Van Gölü sahilinde temizlik yaptı

        Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğrenciler Van Gölü sahilinde temizlik yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

        Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, Van Gölü sahilinde bir araya geldi.

        Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin de katılımıyla sahil boyunca çöp topladı.

        Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyle Van Gölü çevresinde temizlik yaptıklarını söyledi.

        Gölün kirletilmemesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

        "İlimizin güzelliği, doğa harikası Van Gölü'müzün kirlenmesinin önüne geçmek için buradayız. Buralarda gezen, piknik yapan vatandaşlarımızın göle sahip çıkması ve buraları kirletmemesi gerekiyor. Biz de bu anlamda farkındalık oluşturulması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Van Gölü kirlenmesin, başka gölümüz yok. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım. Bu mirası gelecek nesillere, kuşaklara aktaralım."

        Öğrenci Şahan Ateş ise "Arkadaşlarımızla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. Çok çöp vardı. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çöplerini etrafa atmasınlar. Van Gölü'müzü kirletmeyelim." dedi.

        Sahil boyunca çöp topladıklarını ifade eden öğrenci Sahra Çağan da "Buraya çöp toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi binlerce çöp çıktı. Çöpleri toplamamız iyi oldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Evli sevgilisini emniyet kemeriyle boğmuştu! Yargıtay'dan önemli karar!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Motokurye Ali 19 yaşındaydı... Öldüren sipariş!
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        Gönüllü kadınlardan öğrencilere ücretsiz "Giyim Mağazası" hizmeti
        Gönüllü kadınlardan öğrencilere ücretsiz "Giyim Mağazası" hizmeti
        Artı Değer Vanspor FK Başkanı Temel, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Artı Değer Vanspor FK Başkanı Temel, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Van'da solunum sıkıntısı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nak...
        Van'da solunum sıkıntısı yaşayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye nak...
        Van'da motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Van'da motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi öldü
        Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Van'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        Madde bağımlılığına karşı "anne kalkanı"
        Madde bağımlılığına karşı "anne kalkanı"