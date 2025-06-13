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        Van'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:25
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        Van'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yararlandı.

        Van-Başkale kara yolunun Çamlık mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 ATB 591 plakalı tır şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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