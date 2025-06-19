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        Erciş'teki sulama projesiyle 174 bin 50 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

        Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden "Van Erciş Pay Sulaması Projesi" ile 174 bin 50 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:32
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        Erciş'teki sulama projesiyle 174 bin 50 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
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        Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden "Van Erciş Pay Sulaması Projesi" ile 174 bin 50 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağı bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Van'a yapılan yatırımlarla bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin artırıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, suyun hayatın temel kaynağı ve ekonominin can damarı olduğunu vurguladı.

        DSİ olarak Erciş'te yürüttükleri projeyle bölgenin kalkınmasına katkı sunacaklarını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

        "Van'ın tarımsal geleceği için büyük bir adım olan Van Erciş Pay Sulaması Projesi, 174 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. 2025 yılı hedefimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte, şu an itibarıyla projenin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 35,5'e ulaşmıştır. Projeyle bu yıl içinde 89 bin 500 dekar alanı sulamayı hedefliyoruz. Ana hat üzerinde kazı çalışmaları, sanat yapıları ve boru döşeme imalatlarının tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

        - "Hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

        Van Erciş Pay Sulaması Projesi'nin 26 mahalle ve 2 ilçeye fayda sağlayacağını bildiren Balta, "Projenin tamamlanmasıyla bölgede 17 binden fazla kişiye istihdam imkanı, tarımsal gelirde yıllık 1,5 milyar lira artış sağlanacak. Van'ın su problemini çözmeyi ve çiftçilerimize bereketli toprakları işleme imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin her köşesinde hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Proje, Van'ın tarımını canlandıracak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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