Erciş'teki sulama projesiyle 174 bin 50 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Van'ın Erciş ilçesinde yapımı devam eden "Van Erciş Pay Sulaması Projesi" ile 174 bin 50 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Van'a yapılan yatırımlarla bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, suyun hayatın temel kaynağı ve ekonominin can damarı olduğunu vurguladı.

DSİ olarak Erciş'te yürüttükleri projeyle bölgenin kalkınmasına katkı sunacaklarını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Van'ın tarımsal geleceği için büyük bir adım olan Van Erciş Pay Sulaması Projesi, 174 bin 50 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. 2025 yılı hedefimize emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte, şu an itibarıyla projenin fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 35,5'e ulaşmıştır. Projeyle bu yıl içinde 89 bin 500 dekar alanı sulamayı hedefliyoruz. Ana hat üzerinde kazı çalışmaları, sanat yapıları ve boru döşeme imalatlarının tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."