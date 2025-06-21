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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Buradan tekrar İran halkıyla dayanışmamızı göstermek ve saldırıları devam ettiren siyonist katilleri lanetlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:02
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu:
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        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Buradan tekrar İran halkıyla dayanışmamızı göstermek ve saldırıları devam ettiren siyonist katilleri lanetlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." dedi.

        HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van'ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu'nda düzenlendi.

        Toplantının açılışında konuşan Arslan, ilk, orta ve liselerde milyonlarca öğrencinin dün karnelerini aldığını anımsattı.

        Karnenin tek başına bir kriter olmadığını belirten Arslan, öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi için motive etmek, iyi bir eğitim alarak başarılı olmalarını sağlamak gerektiğini söyledi.

        Bugün ve yarın 1 milyondan fazla öğrencinin sınavlara gireceğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de öğrencilerin geleceğini bir sınava endeksleyen bu yaklaşımın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz. O gün sınavdaki performansı, sınavda ortaya çıkacak olumsuzluklar, sağlık sorunları, motivasyon eksikliği bir çocuğun geleceğini doğrudan etkiliyor ve onun hayatını ciddi şekilde değiştiriyor. Bence gelişmiş ülkelerin yapmış olduğu gibi tek sınava değil belki orta öğretim süresince elde ettiği başarılarla ilgili bir sınav geliştirilmeli ve çocuklarımız bu tek sınav için inanılmaz derecede bir stres yaşamamalı."

        Sınava girecek öğrencilerle ve aileleriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Arslan, "İnanılmaz heyecanlılar. Stres var, sabaha kadar uyuyamayanlar var. Daha geniş, daha uzun süreli bazı yöntemler geliştirilerek çocuklarımızın hayata hazırlanmasında tek sınav ölçeğinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

        - "Terörsüz Türkiye sürecinde bu şehir önemli bir merkezi oluşturmakta"

        Van'ın 40 yıldır terörle yoğun şekilde mücadele eden bir bölge olduğunu dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

        "Terörün azgınlaştığı dönemlerde nüfusunu iki kat artıran ve bu noktada da ciddi sosyal sorunlarla boğuşmak zorunda kalan bir ilden bahsediyoruz. Bu şehrin sosyolojisi de demokratik yapısı da ciddi şekilde değişime uğradı. O nedenle Van'ın sosyolojik, demokratik, ekonomik ve siyasi anlamda yaşadığı son 30 yıldaki değişim, bu şehri daha önemli hale getirdi. O nedenle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bu şehir önemli bir merkezi oluşturmakta. Yeni başlayan 'Terörsüz Türkiye' konusunda bölgede en önemli merkezlerden biri olan Van'da Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı yapmamızın böyle bir anlamı var."

        Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde işten çıkarılan 800'den fazla kişinin 414 gündür eylem yaptığını hatırlatan Arslan, teşkilatlarının bu süreçte her zaman işçilerin yanında olduğunu vurguladı.

        İşçi kıyımının sona erdirilmesi gerektiğini belirten Arslan, Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı Van'da yapmalarındaki amaçlardan ikincisinin de işten çıkarılan belediye çalışanlarıyla dayanışmayı göstermek olduğunu anlattı.

        Arslan, toplantıyı Van'da yapmalarındaki üçüncü etkenin ise İsrail'in İran'a saldırması üzerine İran halkıyla dayanışmayı ifade etmek olduğunu belirtti.

        Toplantıyı İran'ın Tebriz şehrinde gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak İsrail'in saldırıları nedeniyle programı Van'a aldıklarını kaydeden Arslan, "Buradan tekrar İran halkıyla dayanışmamızı göstermek ve saldırıları devam ettiren siyonist katilleri lanetlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi konusunda HAK-İŞ olarak her zaman yapıcı ve olumlu katkılar yapmaya çalıştık." diye konuştu.

        Arslan, toplantıda, çalışma hayatında karşılaşılan güncel sorunlar, devam eden grevler, işten çıkarmalar, toplu sözleşme süreçlerinde karşılaşılan zorluklar, örgütlenmenin önündeki engeller ve önerilerin tartışılacağı ifade etti.

        Basına kapalı devam eden toplantıya, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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