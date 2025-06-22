Van'da kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı
Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı.
Van'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram canlı inci kefali suya geri bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının engellenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, devriye faaliyetleri, hava araçları, bot ve termal kameralarla yaptıkları denetimlerle inci kefallerinin üreme döneminde korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, 15-21 Haziran'da düzenlenen operasyonda, 1 ton 500 kilogram kaçak avlanmış canlı balık, 50 metre ağ ele geçirildi.
Ekipler, canlı balıkları suya bıraktı.
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