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        Van'da attan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'da attan düşerek bacağından yaralanan 62 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:08
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        Van'da attan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'da attan düşerek bacağından yaralanan 62 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesine bağlı kırsal Kaçıt Mahallesi'nde, bir kişinin attan düşerek bacağından yaralandığı ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine bölgeye UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, bölgeye gönderilen ambulans helikoptere alınarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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