Van'da attan düşerek yaralanan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, bölgeye gönderilen ambulans helikoptere alınarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Bunun üzerine bölgeye UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesine bağlı kırsal Kaçıt Mahallesi'nde, bir kişinin attan düşerek bacağından yaralandığı ihbarı yapıldı.

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