Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 operasyon düzenlendi.

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