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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:46
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, 100 paket kaçak sigara ve 476 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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