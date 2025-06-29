Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 Haziran'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı, 100 paket kaçak sigara ve 476 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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