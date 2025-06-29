Van'da traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Van'ın Muradiye ilçesinde traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Muradiye-Çaldıran kara yolu Kandahar Mahallesi yakınında gece saatlerinde M.D idaresindeki 47 AAU 294 plakalı kamyonet ile C.Ç yönetimindeki plakası öğrenilmeyen traktör çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile eşi F.D, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.
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