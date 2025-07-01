Özel harekat polisleri, zorlu tatbikat ve eğitimlerle göreve hazırlanıyor

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da görevli özel harekat polisleri (PÖH), her an göreve hazır olmak, operasyonel başarıyı artırmak amacıyla sıcak havada ve zorlu arazi şartlarında tatbikatlarını sürdürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubesinde görevli polisler, başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olayda görev alarak kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için çaba gösteriyor.

Aralarında kadınların da bulunduğu PÖH'ler, keskin nişancılık, kaçırılma, rehine kurtarma ve arazi harekatı gibi birçok alanda eğitimler ve tatbikatlar yapıyor, gelişen teknolojik imkanları da kullanarak kendilerini geliştiriyor.

Hakim tepelerdeki konuşlu üslerde nöbet tutan polisler, yerli silahlar ve tam donanımlı ekipmanlarla sorumluluk bölgelerini kontrol altında tutuyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla eğitimlerine aralıksız devam eden özel harekat polislerinin kentteki kırsal alanda yaptığı tatbikatı AA ekibi görüntüledi.

Helikopterle kırsal alandaki metruk yapının bulunduğu alana giden özel harekatçılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından binaya girdi.

Kadın keskin nişancının siper almasının ardından, kontrollü olarak binaya giden ve bölümleri kontrol eden polisler, tatbikattaki başarılarıyla göz doldurdu.

- "Halkımızın huzur ve güvenliği için zorlu eğitimlerden geçiyoruz"

Özel harekat polisi M.B, Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde ülkenin dört bir yanında teşkilatlanan birlikleriyle şehir merkezinden kırsal alanlara kadar her yerde tüm suç ve eylemlere anında refleks gösterme kabiliyetine sahip olduklarını belirtti.

Her zaman görev başında olduklarını vurgulayan M.B, "Teşkilatımızın çelik bileği olarak nitelendirilen özel harekat birliklerimiz her daim devletimizin bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Tüm çetin şartlar altında hava, kara, deniz ve iç sularımızda her türlü operasyonel faaliyette bulunabilen uzman personelimiz ile yüksek teknolojiyle donatılmış yerli ve milli teçhizatla görev yapmaktayız." diye konuştu.