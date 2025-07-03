İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 2 operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet savcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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