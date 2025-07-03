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        İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:46
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        İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'ın Başkale ilçesinde, İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Dereboyu bölgesinde 2 operasyon düzenlendi.

        Cumhuriyet savcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda İran'dan katırla getirilen 97 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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