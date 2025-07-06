Van'da farklı suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 73 bin 109 kişi ile 70 bin 821 aracın sorgulaması yapıldı.

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