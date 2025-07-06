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        Van'da farklı suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 112 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:27
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        Van'da farklı suçlardan aranan 112 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 112 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Haziran-6 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 73 bin 109 kişi ile 70 bin 821 aracın sorgulaması yapıldı.

        Bu çalışmalarda haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 94 şüpheli yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi görevlilerince yürütülen çalışmalarda ise 18 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 112 şüpheliden 27'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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