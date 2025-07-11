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        Van'da gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı

        Van'ın Erciş ilçesinde ekiplerin senaryo gereği trafik kazasına karışan araçtaki yaralıları kurtardığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:50
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        Van'da gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı
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        Van'ın Erciş ilçesinde ekiplerin senaryo gereği trafik kazasına karışan araçtaki yaralıları kurtardığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda 4 ilden 125 personelin katılımıyla düzenlenen eğitim kampı kapsamında Van-Erciş kara yolunda tatbikat yapıldı.

        Senaryo gereği çarpışan iki otomobildeki yaralılar için ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine kaza yerine UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yolun trafiğe kapatıldığı bölgeye gelen ekiplerin senaryo gereği yaralıları araçtan kurtarıp hastaneye sevk ettiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

        Üç gün süren eğitim kampı, yapılan son tatbikatla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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