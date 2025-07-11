Van'da gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı

Üç gün süren eğitim kampı, yapılan son tatbikatla sona erdi.

Bunun üzerine kaza yerine UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Senaryo gereği çarpışan iki otomobildeki yaralılar için ihbarda bulunuldu.

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