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        Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:49
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        Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
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        Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaymakamlık tarafından düzenlenen program kapsamında çarşı merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı binası önüne kadar yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

        Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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