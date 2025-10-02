Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yaşlılar için gezi programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında, yaşlı bireylere yönelik gezi programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:14 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da yaşlılar için gezi programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında, yaşlı bireylere yönelik gezi programı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaşlıların sosyal yaşama katılımını desteklemeye, moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, belediye görevlileri tarafından evlerinden alınan yaşlı bireyler, servislerle Tuşba ilçesindeki seyir tepesine götürüldü.

        Burada kentin manzarasını izleyen katılımcılara, ikramda bulunuldu, talepleri dinlendi.

        Etkinliğe katılan Şaban Şabanoğlu, "Her yeri gezdik. Bu tür geziler bize moral veriyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Etkinlikten memnun kaldığını belirten Mustafa Yalnızkurt ise temiz havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!

        Benzer Haberler

        Önceki okulunun tek öğrencisiydi, şimdi 32 arkadaşı var
        Önceki okulunun tek öğrencisiydi, şimdi 32 arkadaşı var
        Van'da öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Van'da öğrenci servisi ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
        Van'da 106 yaşındaki kadına vefa ziyareti
        Van'da 106 yaşındaki kadına vefa ziyareti
        Erçek Gölü'ndeki flamingoları jandarma koruyor
        Erçek Gölü'ndeki flamingoları jandarma koruyor
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da 4 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 4 kilo 311 gram uyuşturucu ele geçirildi