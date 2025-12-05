Van'da 47 yaşındaki hasta başarılı aort damar yırtığı ameliyatıyla hayata tutundu

Muş'tan aort damar yırtığı (Tip-1 diseksiyon) tanısıyla Van'a sevk edilen 47 yaşındaki İsmail Kalır, geçirdiği başarılı ameliyatla hayata tutundu.

Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası Kalır, aort damar yırtığı tanısıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Kalp Merkezi'nde yapılan kontrollerde hastanın aort damarındaki yırtığın her iki şah damara kadar ilerlediği belirlendi.

Bunun üzerine ameliyata alınan Kalır, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Hüseyin Helvacı, Opr. Dr. Tahir Olgaç ve Opr. Dr. Uğur Postal tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Olgaç, basın mensuplarına, hastanın aort damar yırtığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Bu tür hastalıklara 24 saat içinde müdahale edilmemesi durumunda kritik bir tabloyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Olgaç, şunları kaydetti:

"Ameliyat öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak hastamızı vakit kaybetmeden operasyona aldık. 8 saat süren bu zorlu ameliyatta, yakın zamanda vefat eden Sırrı Süreyya Önder'e uygulanan operasyonun daha da kompleks bir versiyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın aort damarını, aort kapağını değiştirdik, sağ koroner arterine bypass uyguladık. Hastayı derin hipotermiye alıp yaklaşık bir saat boyunca 18 derecede tuttuktan sonra ilgili damar segmentini değiştirdik. Yırtığın her iki şah damarına kadar ilerlemesi nedeniyle her iki şah damarına da bypass işlemi uyguladık."

Ameliyatın 15 kişilik bir ekiple yapıldığını anlatan Olgaç, "Ekibimiz büyük bir uyum içinde çalıştı. Hastamızın ameliyattan bir gün sonra bilinci açıldı ve herhangi bir sorun gözlenmedi. Yoğun bakımda 5 gün takip edilen hastamız daha sonra servise alındı. Bir aksilik olmaması durumunda hastayı önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Helvacı ise "Bu hastalık nadir görülmekle birlikte son derece ölümcül bir tablodur. Genellikle bu tür ameliyatlarda aortun belirli bölümlerine müdahale edilir ancak bu vakada hem iki şah damarını hem de aortun oldukça geniş ve uzun bir bölümünü içeren kapsamlı bir operasyon yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ameliyat, standart uygulamaların ötesinde daha ileri düzey bir cerrahi gerektirdi." dedi.

Sağlığına kavuşan Kalır da "Yaşadığım sancılarından dolayı nefes alamıyordum. Muş'ta MR çektirdim, rahatsızlığım farkedildi. Sonra da beni Van'a sevk ettiler. Şu anda hiçbir sorun yok." diye konuştu.