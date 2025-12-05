Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 47 yaşındaki hasta başarılı aort damar yırtığı ameliyatıyla hayata tutundu

        Muş'tan aort damar yırtığı (Tip-1 diseksiyon) tanısıyla Van'a sevk edilen 47 yaşındaki İsmail Kalır, geçirdiği başarılı ameliyatla hayata tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 47 yaşındaki hasta başarılı aort damar yırtığı ameliyatıyla hayata tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'tan aort damar yırtığı (Tip-1 diseksiyon) tanısıyla Van'a sevk edilen 47 yaşındaki İsmail Kalır, geçirdiği başarılı ameliyatla hayata tutundu.

        Muş'ta yaşayan 3 çocuk babası Kalır, aort damar yırtığı tanısıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanenin Kalp Merkezi'nde yapılan kontrollerde hastanın aort damarındaki yırtığın her iki şah damara kadar ilerlediği belirlendi.

        Bunun üzerine ameliyata alınan Kalır, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Hüseyin Helvacı, Opr. Dr. Tahir Olgaç ve Opr. Dr. Uğur Postal tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

        Opr. Dr. Olgaç, basın mensuplarına, hastanın aort damar yırtığı nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

        Bu tür hastalıklara 24 saat içinde müdahale edilmemesi durumunda kritik bir tabloyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Olgaç, şunları kaydetti:

        "Ameliyat öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak hastamızı vakit kaybetmeden operasyona aldık. 8 saat süren bu zorlu ameliyatta, yakın zamanda vefat eden Sırrı Süreyya Önder'e uygulanan operasyonun daha da kompleks bir versiyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın aort damarını, aort kapağını değiştirdik, sağ koroner arterine bypass uyguladık. Hastayı derin hipotermiye alıp yaklaşık bir saat boyunca 18 derecede tuttuktan sonra ilgili damar segmentini değiştirdik. Yırtığın her iki şah damarına kadar ilerlemesi nedeniyle her iki şah damarına da bypass işlemi uyguladık."

        Ameliyatın 15 kişilik bir ekiple yapıldığını anlatan Olgaç, "Ekibimiz büyük bir uyum içinde çalıştı. Hastamızın ameliyattan bir gün sonra bilinci açıldı ve herhangi bir sorun gözlenmedi. Yoğun bakımda 5 gün takip edilen hastamız daha sonra servise alındı. Bir aksilik olmaması durumunda hastayı önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Opr. Dr. Helvacı ise "Bu hastalık nadir görülmekle birlikte son derece ölümcül bir tablodur. Genellikle bu tür ameliyatlarda aortun belirli bölümlerine müdahale edilir ancak bu vakada hem iki şah damarını hem de aortun oldukça geniş ve uzun bir bölümünü içeren kapsamlı bir operasyon yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle ameliyat, standart uygulamaların ötesinde daha ileri düzey bir cerrahi gerektirdi." dedi.

        Sağlığına kavuşan Kalır da "Yaşadığım sancılarından dolayı nefes alamıyordum. Muş'ta MR çektirdim, rahatsızlığım farkedildi. Sonra da beni Van'a sevk ettiler. Şu anda hiçbir sorun yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        İddia: Avrupalı liderlere göre ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        Van'da ölümcül damar yırtığı 15 kişilik ekip tarafından ameliyat edildi Ölü...
        Van'da ölümcül damar yırtığı 15 kişilik ekip tarafından ameliyat edildi Ölü...
        Aort yırtığı olan hasta 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
        Aort yırtığı olan hasta 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu
        Van Ferit Melen Havalimanı tam kapasiteyle hizmette
        Van Ferit Melen Havalimanı tam kapasiteyle hizmette
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp Erciş'te ziyaretlerde bulundu
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp Erciş'te ziyaretlerde bulundu
        VEDAŞ ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı
        VEDAŞ ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı
        Van'da dağın zirvesindeki yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi
        Van'da dağın zirvesindeki yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi