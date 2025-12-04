MHP Van İl Başkanı Güngöralp Erciş'te ziyaretlerde bulundu

Van'da Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Güngöralp, Erciş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

"Hayırlı günler komşum" programı kapsamında iş yerlerini ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelen Güngöralp, sorunların çözümü için kapı kapı dolaştıklarını söyledi.

Her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları açıktır, dinlenmedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacak. Esnafımızın sıkıntılarını, beklentilerini ve önerilerini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Amacımız hem hal hatır sormak hem de sorunlara çözüm üretebilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Esnafımız bu şehrin omurgasıdır. Onların ayakta kalması, şehrin ayakta kalması demektir. Yalnızca esnafla değil, mahalle sakinleri ve vatandaşlarla da birebir iletişim kuracağız. Milletimizin hizmetindeyiz. Kapımız da gönlümüz de herkese açıktır."