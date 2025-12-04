Habertürk
        Van'da dağın zirvesindeki yaban keçileri dolunayla birlikte görüntülendi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli koruma altındaki yaban keçileri, dağın arkasından yükselen dolunayla birlikte görüntülendi.

        Giriş: 04.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:48
        Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli koruma altındaki yaban keçileri, dağın arkasından yükselen dolunayla birlikte görüntülendi.

        Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, ilçenin Norduz bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile güvenlik güçlerinin koruma çalışmaları ve yöre halkının kaçak avlanmaya izin vermemesi sayesinde sayıları artan yaban keçileri, güvenli ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

        Pagan Dağı'nda sarp kayalıklar arasında yaşayan keçiler, beslenebilmek için sürüler halinde kar örtüsünün az olduğu otlaklara kadar iniyor.

        Havanın kararmasıyla tekrar tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki yaşam alanlarına sığınarak hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarından korunmaya çalışıyor.

        Zirvede görülen yaban keçilerinin dağın arkasından yükselen dolunayla bütünleşmesi seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

        AA muhabirlerinin dolunayla birlikte sürüler halinde görüntülediği yaban keçileri, karanlığın çökmesiyle gözden kayboldu.

