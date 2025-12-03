Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle program düzenledi.

        Bu kapsamda farkları mahalelere giden ekipler, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

        Gerçekleştirilen ziyaretlerde engelli bireylere akülü araç, piyano, bateri seti hediye edin ekipler, ailelerin taleplerini dinledi.

        Aileler gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
        Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
        Van'da hemzemin geçitte ışık arızası trafiği kilitledi
        Van'da hemzemin geçitte ışık arızası trafiği kilitledi
        Van'ın verimli yaylalarında üretilen bal Azerbaycan'da "Altın Bal" ödülüne...
        Van'ın verimli yaylalarında üretilen bal Azerbaycan'da "Altın Bal" ödülüne...
        Van'da engelli üniversite öğrencileri farklı alanlardaki kurslarla hayata h...
        Van'da engelli üniversite öğrencileri farklı alanlardaki kurslarla hayata h...
        Van kedisine benzetti, fare avlayan köpek olduğu ortaya çıktı Van Kalesi'nd...
        Van kedisine benzetti, fare avlayan köpek olduğu ortaya çıktı Van Kalesi'nd...
        İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında
        İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında