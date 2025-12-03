Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti

Aileler gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Bu kapsamda farkları mahalelere giden ekipler, engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle program düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.