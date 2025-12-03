Van'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Devlet Tiyatrosu salonunda hazırladıkları oyunu sahneledi.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, engelli bireylerin polis merkezlerine ulaşmaları için her türlü fiziki şartları oluşturduklarını söyledi.

Engelli bireylerin gününü kutlayan Mutlu, "Birimlerimizde işaret dilini bilen personellerimiz var. Dünyadaki evrensel tek dil bence işaret dilidir. Biraz önce kızımız karnını böyle buruşturduğunda acıktığını hepimiz anladık değil mi? İşaret dili herkesin anlaşabileceği ve birbiriyle irtibat kurabileceği bir dildir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise "İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Birimi, Devlet Tiyatro Müdürlüğü ve Abdurrahman Gazi İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla hazırlanan anlamlı bir tiyatro gösterisini izledik. Öğrencilerimizin bu sahnedeki varlığı, onların ne kadar güçlü, üretken ve yetenekli olduklarını bir kez daha bize gösterdi. Bu iş birliği, kurumlarımız arasındaki dayanışmanın ve çocuklarımız için kurduğumuz gönül köprüsünün de en güzel örneklerinden biridir." diye konuştu.