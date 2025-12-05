Çatak'ta okulların, kurumların ve öğretmenevinin yemekhaneleri denetlendi

Van'ın Çatak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okulların, kurumların ve öğretmenevinin yemekhanelerini denetledi.

Yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki hijyen koşullarını, ürünlerin hangi ortamda muhafaza edildiğini inceleyen ekipler, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Erkan Manto, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Okul yemekhanelerinin hijyen açısından öğrenciler için kritik alanlar olduğunu ifade eden Manto, "Denetimler, hijyen standartlarının korunması, olası risklerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerle güvenli beslenme ortamları oluşturuluyor." diye konuştu.