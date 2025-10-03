Habertürk
        Van'da "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Van'da Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        03.10.2025 - 21:37
        Van'da "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Van'da Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından "Mezun Akademi-Kariyer Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programa Atatürk Lisesi'nden mezun olan farklı meslek gruplarından katılımcılar katıldı.

        Lise Müdürü Yusuf Sarıkaya, okulun tarihsel misyonuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin öğrenci motivasyonunu artırdığını belirtti.

        Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Durğun da okuldan mezun olanların şehre ve ülkeye sağladığı katkıyı dile getirdi.

