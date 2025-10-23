Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 14 yıl önce meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği binlerce konut, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara güvenli ve modern yaşam alanı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da TOKİ'nin inşa ettiği deprem konutları güvenli yaşam alanına dönüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 14 yıl önce meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) inşa ettiği binlerce konut, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlara güvenli ve modern yaşam alanı sundu.

        Kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde, kent genelinde 31 bin 870 konut, 8 bin 849 iş yeri ile 9 bin 602 ahır ağır hasar gördü.

        Depremlerin ardından kalıcı konut sorununun çözülmesi ve insanların sıcak yuvaya kavuşması amacıyla kent genelinde konut seferberliği başlatıldı.

        İnsanların daha sağlam yapılarda yaşamlarını sürdürmesi için Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde TOKİ tarafından yaptırılan binlerce konut, hak sahiplerine teslim edildi.

        Depreme dayanıklı inşa edilen, sosyal yaşam alanları oluşturulan konutlara yerleşen depremzedeler, şimdi güvenli binalarda yaşamlarını sürdürüyor.

        - "Sağlam olması vatandaşlara güven veriyor"

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Şatır, 2011'deki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının zemin etüt çalışmaları başlattığını ve kentleşmeye uygun alanlarda konutların inşa edildiğini söyledi.

        Zemin denetiminin analiz edildiği alanlarda konutların yapılması gerektiğini ifade eden Şatır, "TOKİ'deki konutların perde beton olması ve yapım tekniği itibarıyla sağlam olması vatandaşlara güven veriyor. Zemin açısından en uygun olduğu yerler aslında kentin dışına doğru olan bölgelerdir. Raporlara baktığımızda Edremit bölgesinin yapılaşmaya en uygun zemin yapısı olduğunu görmekteyiz. Düzgün imar planları da burada uygulanmış. Deprem sonrasında Van'da en büyük deprem konutu yapılaşmasının Edremit bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada sıfırdan büyük bir şehir kuruldu." diye konuştu.

        Konutların yapılacağı alanlarda TOKİ tarafından daha önce alt ve üstyapıların hazırlandığını dile getiren Şatır, şunları kaydetti:

        "Bölgenin imara açılması ve sağlam bir zeminde yapılaşmanın olması insanlarda güven uyandırıyor. Edremit bölgesi, TOKİ konutlarının yanı sıra özel yapılaşma için de en uygun yerlerden birisidir. Gelecekte en çok yapılaşmayı göreceğimiz alanlardan birisi diyebilirim. Orada oturan insanlar da şanslı, depreme karşı kendilerini evlerinde güvende hissediyorlardır diye düşünüyorum."

        - "Güvenilir olduğuna inanıyoruz"

        TOKİ'deki yapıları güvenli liman olarak gördüklerini belirten Erenkent Mahalle Muhtarı Suna Kotan da "Konutlar kaya zeminin üzerine yapıldığı için sarsıntılar şiddetli şekilde hissedilmiyor. Biz de depremden önce inşa edilen TOKİ konutlarında oturuyoruz. Yaşadığımız konutlar 2006'da yapıldı ve büyük depremler gördü ancak bir sorun yaşamadık. Depremden sonra da konutlar yapıldı ve bu inşaatlar devam ediyor. TOKİ'lerde boş daire bulamazsınız, buralar yoğun talep görüyor." şeklinde konuştu.

        TOKİ konutlarında kalan Işıl Özel de "Van depremini yaşadım. TOKİ konutlarının sağlam olduğunu hep söylerlerdi depremde bunu birebir yaşayarak teyit ettik. Deprem zamanında sarsıntılar yaşadık, yıkım olmadı. Güvenilir olduğuna inanıyoruz. O yüzden de buradan merkeze veya başka bir ilçeye taşınmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlardan Emel Yıldız ise TOKİ konutlarının sağlam ve güvenli olmasından dolayı vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini vurguladı.

        Söz konusu konutlarda güvenle oturduklarını dile getiren Yıldız, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        Zelenskiy: Ateşkes mümkün ancak toprak tavizi yok
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        AB'de 'nadir element' ve 'Çin' alarmı: Kriz artık uzak risk değil
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Piyasa tam kavşak noktasında
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Araçtaki sır ölümde 'yasak aşk' iddiası!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        Cezaevi firarisi 6. cinayetin şüphelisi... Seri katil!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        60 yılda sinemayı değiştiren 10 yapım!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Bıçaklar çekildi: 2 ölü, 2 yaralı! Sokakta alacak verecek vahşeti!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Tam o an! Tunceli'de kaydedildi, 'kaç' uyarısıyla kurtuldu!
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Onların sigorta primi 2026’da artacak
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        AFAD ekipleri eğitimlerle öğrencilere afet bilinci aşılıyor
        AFAD ekipleri eğitimlerle öğrencilere afet bilinci aşılıyor
        Van'daki depremde babası ve 2 kız kardeşini kaybeden Semih, annesi ile yaşa...
        Van'daki depremde babası ve 2 kız kardeşini kaybeden Semih, annesi ile yaşa...
        Van depreminin on dördüncü yılı
        Van depreminin on dördüncü yılı
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu
        Çaldıran Kaymakamı Bakan, vatandaşlarla buluştu
        Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
        Van Gölü'nde kıyıya yakın bazı noktalarda yosun tabakası oluştu
        Depremin yıktığı mahallenin sakinleri şimdi yeni evlerinde güvenle oturuyor
        Depremin yıktığı mahallenin sakinleri şimdi yeni evlerinde güvenle oturuyor