        Başkale'de yüksek kesimler beyaza büründü

        Başkale'de yüksek kesimler beyaza büründü

        Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:03
        Başkale'de yüksek kesimler beyaza büründü
        Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Yağışın ardından 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

