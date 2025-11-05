Van'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
Van'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesinde "Kış Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.
AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, karla mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.
Toplantıya, kurum amirleri ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.
