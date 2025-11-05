Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

        Van'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesinde "Kış Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:23
        Van'da "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı
        Van'da Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesinde "Kış Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi.

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, karla mücadelenin başarılı şekilde yürütülebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantıya, kurum amirleri ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

