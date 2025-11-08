Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:47
        Van'da lösemili çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran ve personelleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

        Çocuklarla oyunlar oynayıp boyama etkinliği gerçekleştiren Baran ve beraberindekiler, çocuklara eşofman takımı, bone, hırka ve oyuncak hediye edildi.

        Hastane Başhekimi, Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, etkinliklerin çocuklara moral verdiğini söyledi.

        Löseminin tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirten Karaman, "Bu süreçte çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması tedaviye ciddi katkı sağlıyor. Van Olgunlaşma Enstitüsü ekibine bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

        Enstitü Müdürü Baran ise "Çocukların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Eşofman takımları, boya kalemleri ve küçük hediyeler hazırladık. Tamamı giyim atölyemizde hijyenik koşullarda üretildi. Çocuklarımızın yüzünde küçük de olsa bir tebessüm oluşturmak istedik. Minikler bizim geleceğimiz. Biz de onlara sevgimizle ve yüreğimizle destek olmak istedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

