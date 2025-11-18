Erciş'te kan bağışı kampanyası başlatıldı

Van'ın Erciş ilçesinde "Hedef 1918 ünite kan, sen de bir cana umut ol" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Erciş Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürlüğünce, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş yılı olan 1918'den esinlenerek kan bağış kampanyası düzenlendi.

İki gün sürecek kampanya kapsamında 1918 ünite kan toplanarak Doğu Anadolu Bölgesinde yeni bir rekora imza atılması hedefleniyor.

"Birbirimize candan bağlıyız" mottosuyla organize edilen kampanya kapsamında Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığında kurulan stantlara, kurum çalışanları, sivil toplum kuruluşları, ilçe sakinleri ile jandarma personeli ilgi gösteriyor.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle 2 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyada 1918 ünite bağış toplamayı hedeflediklerini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Ercişimizin 1918 yılında düşman işgalinden kurtarıldı. Bugün başlattığımız kan bağış kampanyası için protokol salonumuzu Kızılay'a tahsis ettik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rekor kırmayı hedefliyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin şu ana kadar ki rekoru 1210 ünite kan. Bizim hedefimiz 1918 ünite. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olduğunu biliyoruz. Her zaman bu tür hayır işlerine destek verdiklerini görüyoruz. Bugün ve yarın sürecek kampanyamıza bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."

Türk Kızılay Güneydoğu Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Behzat Jalilzadeh ise merkez olarak Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve Iğdır'da hizmet verdiklerini belirtti.

Bugün 1918 ünite hedefiyle Erciş Kaymakamlığının öncülüğünde kampanya başlattıklarını anlatan Jalilzadeh, "Bu çok önemli kampanya. Daha önce Güneydoğu Bölge Kan Merkezimizde hiç bu rekor denenmemiş. Bu iki günde 1918 rakamı tutturduğumuzda Erciş vatandaşları sayesinde yeni bir rekor kıracağız. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kampanyaya katılan vatandaşlardan Murat Silahtaroğlu da kan vermenin sağlık açısından iyi olduğunu bildirerek, "Bölgede en fazla kan verenlerden biriyim. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu etkinliği düzenleyen kaymakamlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Yıldız Dilmanç da kan vermek için köyden geldiğini dile getirerek, "Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah bağışladığım kan birilerine can olur." ifadelerini kullandı.