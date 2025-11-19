Van'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıttı

Van'da jandarma ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadınların güvenliğinin artırılması ve KADES uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı, Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Arısu Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.

KADES broşürlerini dağıtarak kadınları bilgilendiren ekipler, bazı kadınların telefonlarına uygulamayı yükledi.