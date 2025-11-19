Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Binadan dumanların yükseldiği görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangında ilk belirlemelere göre dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

