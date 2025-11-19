Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da yapımı tamamlanan aile destek merkezlerinin açılışı yapıldı

        Van'da, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının katkılarıyla kurulan aile destek merkezlerinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:08 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:08
        Van'da yapımı tamamlanan aile destek merkezlerinin açılışı yapıldı
        Edremit ilçesindeki Akdamar Aile Destek Merkezinde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bu tür merkezlerin kentte kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Kentte kadınlara yönelik yapılan yatırımları desteklediğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Aile destek merkezi açılışı için bir araya geldik. Aile destek merkezleri, kadınların, değer ürettikleri, topluma sevgi ve muhabbet yaydıkları bir merkez demektir. Bu merkezler, kadının aklına, zekasına ve yeteneklerine güven demektir. Kadınımızın gücü Türkiye'mizin gücü demektir. Kadınlara bu kadar kıymet ve değer veriyoruz. Milletimizin kaynaklarını kadınlarımız için kullanmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Biz kadınlarımızla beraber şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz."

        Gelişen, ilerleyen ve büyüyen Türkiye'de Van'a katkı sağladıklarını dile getiren Balcı, "Van'ı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda üç yılda 246 okulun 220 tanesini tamamladık. 250 bin koyun dağıttık. Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaların yapımı devam ediyor. Hastane yatırımlarımız sürüyor. Kütüphane ve kültür merkezleri yapıyoruz. Eski Van Şehri'ni ayağa kaldırıyoruz. Yani bir sürü güzel iş yapıldı. Sonuçta bunlar devletimizin desteğiyle yapılan işler." diye konuştu.

        Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Semra Biçek ise "Van'da 100 aile destek merkezi açıldı. Bunun mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Birçok ilçemizde bu merkezlerimizi hizmete aldık. 700 usta öğreticimiz ve yaklaşık 50 bin kursiyerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle merkezi gezen Balcı, kadınlarla sohbet etti, çocuklara kitap hediye etti.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve kadınlar katıldı.

