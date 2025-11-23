Habertürk
        Van Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 23.11.2025 - 18:19 Güncelleme: 23.11.2025 - 18:19
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:VanAtatürk

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

        İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 46 Medeni Bingöl), Mehmet Maniş, Jevsenak (Dk. 75 Lucas), Jefferson, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 75 Emir Bars), Mehmet Özcan, Traore (Dk. 79 Vlachomitros), Cedric

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Dk. 46 Aykut Özer), Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 84 Süleyman Luş), Mexer, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 84 Abdullah Çelik), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 84 Haqi Osman), Ezeh, Fernandes, Diouf (Dk. 76 Halil Can Ayan)

        Goller: Dk. 28 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)

        Sarı kartlar: Dk. 46 Mehmet Özcan, Dk. 65 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 52 Mexer, Dk. 61 Roshi, Dk. 64 Aykut Özer, Dk. 90+4 Fernandes, Dk. 90+6 Halil Can Ayan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

