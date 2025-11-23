Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Vanspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, milli ara döneminde takım olarak yaptıkları kampın yansımalarını sahada olumlu olarak gördüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 19:48 Güncelleme: 23.11.2025 - 19:48
        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına rağmen oyun üstünlüğünü hiç kaybetmediklerini söyledi.

        Bireysel hata sonucu kalelerinde gol gördüklerini belirten Kutlu, şöyle konuştu:

        "Maçı kazanacak gibi gözükürken bireysel bir hata sonucunda rakibimizin ceza sahamıza girdiği pozisyonda golü yedik. Buna rağmen takımımız oyunu bırakmadı. Devre arasına 1-0 geride girdik ama ikinci yarı oyuncularımız çok önemli bir oyun ortaya koydu. Hepsini tebrik ediyorum. Bazen kazanamazsınız, çünkü futbolda 3 puandan daha değerli şeyler vardır. Bugün takımımız mücadele ruhunu, takımdaşlığı, pes etmemeyi ve tüm zorluklara rağmen iyi futbolu gösterdi. İkinci yarıda 8 net pozisyonumuz, 3 direkten dönen topumuz ve çizgi üzerinde değerlendiremediğimiz fırsatlar var."

        - "Çok mütevazı davranıyoruz"

        Vanspor'un mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Bugün 1 puan aldık ama Vanspor 3 puandan çok daha önemli kazanımlar elde etti. Van bugün mücadelenin ne demek olduğunu gördü. Ancak ilk günden beri yaşadığım bir durum var. Bir maç öne geçiyoruz, skor eşitleniyor hemen 'Hakan istifa' sesleri. Maçta 1-0 öndeyiz, skor 1-1 oluyor, yine aynı tepki. Bizden daha iyisini yapacak biri varsa, zannetmiyorum, başkanımız gelip 'Hocam sizinle yolları ayırmak istiyoruz' derse hiçbir talebim olmadan bugün görevi bırakırım. Bugün kazansak da kaybetsek de aynı şeyleri söyleyecektim. Çok mütevazı davranıyoruz, yaşadığımız olumsuzlukları kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Vanspor'un ve şehrin kamuoyunda kötü lanse edilmesini istemiyorum. Birçok sıkıntı yaşıyoruz, bugüne kadar dile getirmedim, yine getirmeyeceğim."

        - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü cephesi

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise "İki haftadır kazanıyorduk. Bu maçta da yaptığımız plan oyunun son bölümüne kadar tuttu. Oyunu çok iyi kontrol ettik. Kazanabileceğimiz maçta iki puan kaybettik, üzgünüm. 90 dakikada vermediğimiz pozisyonları son uzatma dakikalarında verdik. Vanspor, panikle duygusal hücum yaptı. Plansız bir hücumdu, savunabilirdik ama savunamadık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

