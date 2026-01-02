Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 02.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:47
        Van'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, ilçenin Ekecek ve Yeni mahallelerinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Evlerde yapılan aramalarda kalaşnikov piyade tüfeği, M45 marka tüfek, 2 el bombası, ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Çamlık Mahallesi'nde yürütülen yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında da gümrük kaçağı eşya ve malzeme bulundu, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

