        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:10
        Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

        İlçede etkili olan kar ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 20 kilometre uzaklıktaki Koçköprü Mahallesi'nin yüksek kesimlerine buğday, sebze ve ekmek bıraktı.

        Çalışmalara katılan Kaymakam Murat Karaloğlu da tedavisi tamamlanan şahin ve kaya kartalını doğaya bıraktı.

        Kaymakam Karaloğlu, basın mensuplarına, bölgede kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiğini söyledi.

        Kışın yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "İki aydır tedavi altında tutulan şahinimizi ve kaya kartalımızı bugün doğaya saldık. Etkinliğimizde yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında yem ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya yem bıraktık. Bu etkinlik haftanın belirli günlerinde yapılıyor. Etkinliğin amacı farkındalık oluşturmak, yaban hayatının öneminin vurgulanmasıdır."

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Fahrettin Sayın da "Kış şartlarında hayvanlar yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor. Onların açlıklarını gidermek, doğaya katkıda bulunmamız amacıyla burada bulunuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

