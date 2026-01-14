Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

İlçede etkili olan kar ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 20 kilometre uzaklıktaki Koçköprü Mahallesi'nin yüksek kesimlerine buğday, sebze ve ekmek bıraktı.

Çalışmalara katılan Kaymakam Murat Karaloğlu da tedavisi tamamlanan şahin ve kaya kartalını doğaya bıraktı.

Kaymakam Karaloğlu, basın mensuplarına, bölgede kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiğini söyledi.

Kışın yaban hayvanlarını unutmadıklarını belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"İki aydır tedavi altında tutulan şahinimizi ve kaya kartalımızı bugün doğaya saldık. Etkinliğimizde yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında yem ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya yem bıraktık. Bu etkinlik haftanın belirli günlerinde yapılıyor. Etkinliğin amacı farkındalık oluşturmak, yaban hayatının öneminin vurgulanmasıdır."