        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:20
        Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni ve Örenkale mahallelerindeki 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 14 tabanca, 147 fişek, 37 şarjör, 9 ruhsatsız av tüfeği, 5 piyade tüfeği şarjörü, 52 kartuş, 2 lazer nişangah, 140 silah iğnesi, 127 silah kabzası, 84 el kundağı, 47 tetik tertibatı ve 3 namlu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.A, F.B, K.Ç ile Ş.B. hakkında adli işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

