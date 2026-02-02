Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'da 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 183 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:55 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:59
        Van'da 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Van'da 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 183 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

        Farklı tarihlerde "Pars Analiz Sistemi" kullanılarak yapılan kontrollerde 15 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 183 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

