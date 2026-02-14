Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:51 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Filistin'e Destek Platformu tarafından Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen eylem için bir araya gelenler adına basın açıklaması yapan Ahmet Faruk Çevik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti.

        Gazze halkının desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

        "Zalimler hiç beklemedikleri bir yerde devrilecekler. Batı, Müslümanları tehlikeli olarak dünyaya tanıtmaya çalıştı. Bugün görüyoruz ki batı sistemi, batının vahşi kültürü, batılı vampirler çocukların kanını içmişler. Bebekleri kesmişler, çocukları kaçırmışlar. Bugüne kadar 300 bin çocuğun kaçırıldığı söyleniyor."

        Filistin'den gelen aktivist Dr. Hani Aldali ise "Gazzeliler şu an bu yağmurun altında herhangi bir çadır, ev olmadan o soğukta yaşıyorlar. İşgalci İsrail şu ana kadar taahhüt etmiş olduğu ateşkese kesinlikle riayet etmiyor ve ihlal ediyor, yardımların oraya girmesine müsaade etmiyor. Gazze'de soykırım devam ediyor." dedi.

        Gazze halkının yalnız olmadığını dile getiren Aldali, şöyle devam etti:

        "Ramazan ayının yaklaşmasıyla Gazze halkının çok ciddi bir şekilde yardıma ihtiyacı var. Bütün gayretinizi, çabanızı sarf ederek Gazze'de ilaç bekleyen yaralılara ve hastalara acilen o ilaçların yetiştirilmesi ve ABD ve İsrail'i baskı altına alarak ateşkesin birinci ve ikinci merhalelerine riayet etmelerini sağlamak için halklardan ve devletlerden Gazze halkı için destek bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Van'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
        Van'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
        Van'ın yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağdı Van'da 43 yerleşim yerinin yol...
        Van'ın yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağdı Van'da 43 yerleşim yerinin yol...
        Heyelanda tandır evi çöktü: 2 yaralı
        Heyelanda tandır evi çöktü: 2 yaralı
        Çatak'ta tandır evi çöktü: Babaanne ile torunu yaralandı
        Çatak'ta tandır evi çöktü: Babaanne ile torunu yaralandı
        Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu
        Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu
        Van'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Van'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı