Van'da kınalı keklik avlayan kişiye 87 bin 303 lira ceza verildi

Van'ın Çatak ilçesinde aracında 17 cansız kınalı keklik ele geçirilen kişiye 87 bin 303 lira para cezası uygulandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaban hayatını korumaya yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda ekipler, Konalga Mahallesi'nde durdurdukları Z.S.'nin aracında arama yaptı.



Araçta 17 cansız kınalı keklik tespit eden ekip, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bilgi verdi.



Mahalleye gelen DKMP ekipleri, kınalı keklik avlayan kişiye 87 bin 303 lira para cezası uyguladı.

