        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:22
        Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı 17 bin 160 bijuteri malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.B. hakkında adli işlem yapıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

