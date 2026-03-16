Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 148 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 148 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi sebebiyle 12 mahalle ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 36 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        - Muş

        Kentte kardan dolayı 50 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, iki gündür kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

        Kapalı 50 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, açılan bazı köy yollarında ise genişletme çalışması yapıldığını kaydetti.

        - Bitlis

        Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki bir köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından kapanan köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Benzer Haberler

        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Başkan Memet Aslan'dan Kadir Gecesi mesajı
        Başkale'de kar yağışı
        Bitlis'te kamyonun çarptığı yaya ağır yaralandı
        Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu
        Mezarlık yakınında 1 kilo skunk ele geçirildi
