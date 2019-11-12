Van Spor FK’da imza töreni Yeni Teknik Direktör Taner Taşkın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı

– TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), Teknik Direktör Taner Taşkın’la 1,5 yıllığına anlaştı.

Hasan Erkin Şimşir’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Taner Taşkın, düzenlenen törenle kendisini Van Spor FK yapan imzayı attı. Şahabettin Özaslaner Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde bir açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, son zamanlarda bazı sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, bu kapsamda Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile karşılıklı olarak yollarını ayırdıklarını ifade ederek, “Son zamanlarda yaşanan düşüşü toparlamak için yeni bir kan, yeni bir heyecan gerekiyordu. Bu anlamda yönetimimizin, taraftarlarımızın, basının uyarılarını dikkate alarak yeni bir teknik heyet ve yeni bir hocayla yolumuza devam etmenin toparlayıcı, birleştirici olduğunu düşündük. Bu kapsamda Taner Taşkın hocamızla anlaşma ağladık. Bu süreçte birçok hocayla görüşmelerimiz oldu. Ancak bizim özellikle arayış içerisinde olduğumuz hocanın ligimizi iyi bilen, ikinci liglerde tecrübesinin olması bizim için önemliydi. Bu konuda da yönetim kurulu olarak Taner hocamızla anlaşmaya karar verdik. Bugün itibariyle takımın başına geldi ve ilk antrenmanını yaptırdı” dedi.

Taner Taşkın ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını dile getiren Yenitürk, “Allah bizleri hocamıza, hocamızı bizlere ve hepimizi de Van’a mahcup etmesin. Hepimizin bir görevi vardır. İnşallah hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Van Spor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Taner Taşkın ise, “Bizim için burada olmak bir şereftir. Van, uzun süre Süper Lig’de bulunmuş bir futbol şehridir. Biz de daha önce bulunduğumuz liglerde başarılı işlere imza attık. Bir yenisini de Van’da gerçekleştirmek istiyoruz. İyi yerlerde yönetilen bir başkan ve yönetim var. İnşallah kendileriyle beraber iyi bir ekip olduk. Takımın üzerine düşen enerjiyi tekrar parlatmak istiyoruz. Uzun soluklu işlerde bereket vardır. Ben başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taşkın, resmi sözleşmeyi imzaladı.

VAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:13

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