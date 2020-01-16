Başkale’de 'Bir Oyun Bin Tebessüm' projesi devam ediyor

– Van’ın Başkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Bir Oyun Bin Tebessüm’ projesi köy okullarında devam ediyor.

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Bir Oyun Bin Tebessüm' projesi ile Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen tiyatro gösterileri kırsal mahalle okullarında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Başkale Belediyesi tarafından yürütülen ve Başkale genelindeki tüm ilköğretim okullarını kapsayan tiyatro oyunları ile desteklenen kültürel faaliyetlere ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hatipova Mahallesi İlkokulunda devam etti. ‘Bir Oyun Bin Tebessüm’ projesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine farkındalık eğitimi veriliyor. Ayını zamanda öğrenciler tarafından ilgi görmesi, görsel açıdan desteklenmesi ve akılda kalması amacıyla eğitim programına tiyatro da dahil edildi. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın eşi Esra Solak ve Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile Başkale Kız Meslek Lisesi öğrencileri büyük bir heyecanla karşılanırken, tiyatro gösterileri kapsamında öğrencilere, trafik kuralları, saygı ve hoşgörü anlatıldı. Ekipler beraberinde götürdükleri yaş pastayı öğrencilerle birlikte kesti. Öğrenciler güzel vakit geçirirken, kendileri için hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.

VAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 05:49

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