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Dünyaca ünlü Doç. Dr. Murat Gültekin Van halkıyla buluştu

İHA

Dünyaca ünlü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji, Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grup Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, rahim ağzı kanserinin ölümle sonuçlanabildiği gibi tedavi edilmezse doğurganlığı da etkileyebildiğini söyledi.

Dünyaca ünlü Doç. Dr. Murat Gültekin Van halkıyla buluştu

Dünyaca ünlü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji, Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grup Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, rahim ağzı kanserinin ölümle sonuçlanabildiği gibi tedavi edilmezse doğurganlığı da etkileyebildiğini söyledi.
Van’ın İpekyolu Belediyesi ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda ServiksCa (Rahim Ağzı Kanseri) ve HPV (İnsan Papiloma Virüsü) konulu bir seminer verdi. Ocak ayının “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı” olması sebebiyle de verilen seminere, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın eşi Semra Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Serap Güneş Bilgili, YYÜ. Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin eşi Duygu Şevli ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Seminerde açılış konuşması yapan İpekyolu İlçe Sağlık ve İpekyolu Belediyesi Aile ve Kadın Hizmetleri Müdiresi Semra Gümüş, ocak ayının “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı” olduğunu hatırlatarak, “Hocamız Türkiye’de ilklere imza atan bir isim. Bizlere rahim ağzı kanseri konusunda yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aktaracak. Hocamızın sosyal medyada değindiği gibi, geçen hafta Paris’teydi, bugün de Doğu’nun Paris’i Van’da” dedi.
Doç. Dr. Murat Gültekin de, HPV’nin bir mikrop, bir virüs olduğunu belirterek, “Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türlerindendir. Bu kanser türüne neden olan HPV virüsü son derece yaygın, bulaşıcı ve belirti göstermeyen bir virüstür. Belirti göstermediği için insan, başka kişilere kolayca bulaştırabilir. Bazı durumlarda vücut kendiliğinden bu virüsleri yenebiliyor, ancak yenemezse yıllar sonra rahim ağzı kanseri olarak bize dönme ihtimali var. İşte rahim ağzı kanseri, bu virüsün neden olduğu anormal hücrelerin çoğalması ile gerçekleşiyor. Bu genellikle uzun yıllar alıyor, ancak nadir durumlarda kısa süre içinde de gelişebiliyor. Rahim ağzı kanseri, ölümle sonuçlanabildiği gibi tedavi edilmezse doğurganlığı da etkileyebiliyor. Tedavisi mümkün, ama çok sancılı bir süreçtir. Tedavi edilse bile sıklıkla kendini tekrarlayabiliyor. Hastalık bulgu vermeye başladığında çoğunlukla ilerlemiş safhadadır, kanserin erken dönemde saptanabilmesi için tüm kadınların düzenli jinekolojik muayene ve PAP Smear testi yaptırmalarının büyük önemi vardır” dedi.
Seminerde; rahim ağzı (serviks) kanseri nedir? Belirtileri, erken teşhisin önemi, rahim ağzı kanseri aşısı, tedavi yöntemleri ve gerekli taramalar hakkında bilgiler verildi. Kadınların kendi vücutlarını tanımaları ve herhangi bir değişiklik gördüklerinde gerekli kontrollerini yaptırmaları istenerek, erken teşhisin önemi anlatıldı. Ayrıca yapılan çalışmalara göre jinekolojik kanser tanısı alan hastaların yüzde 30’unun hayatı boyunca hiç kanser taraması yaptırmadığı, yüzde 40’ının teşhis edilen kanseri hiç duymadığı, yüzde 32’sinin kanser teşhisi aldıktan sonra tedavi için 1 aydan fazla beklediği, yüzde 60’ının HPV aşısını duymadığı, yüzde 60’ının smear ya da HPV DNA testini bilmediği, yüzde 40’ının tedavi yan etkileri ve hastalığın seyri hakkında bilgi sahibi olmadığı, sadece yüzde 13’ünün tedavi sırasında sosyal destek aldığı ve yüzde 70’inin hastalıklarıyla ilgili yazılı bir broşür veya kitapçık alamadığı sonucuna ulaşıldığını aktardı.
Seminer sonunda İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan “Teşekkür Belgesi”, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez tarafından Doç. Dr. Murat Gültekin’e verildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın eşi Semra Aslan tarafından da İpekyolu İlçe Sağlık Koordinatörü Uzm. Dr. Dicle Bora’ya “Teşekkür Belgesi” verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının da “Teşekkür Belgesi” aldığı seminer, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

VAN

24 Ocak 2020 Cuma

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