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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinde ‘e-imar sistemi’ dönemi

İHA

İpekyolu Belediyesinde ‘e-imar sistemi’ dönemi

Van’ın İpekyolu Belediyesi “eimar sistemi” ile vatandaşlara imar alanında hizmet vermeye başlıyor.
Hizmet odaklı belediyecilik çalışmalarını aksatmadan sürdüren İpekyolu Belediyesi, şimdi de “eimar” sistemine geçerek, vatandaşların belediyeye gelmeden imar ile ilgili tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesine olanak sağlayan sisteme geçiyor. Alt ve üstyapı çalışmalarından, kültürel ve sportif aktivitelere kadar pek çok alanda hizmeti vatandaşın ayağına kadar götüren İpekyolu Belediyesi, şimdi de imar ile ilgili tüm işlemleri internet ortamında vatandaşın erişimine açıyor. 29 Haziran Pazartesi günü erişime açılması planlanan eimar sistemi ile haftanın 7 günü ve 24 saati vatandaşların belediyeye gelmeden imar ile ilgili pek çok konudaki bilgiye ulaşımının sağlanması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Bu sistemin sağladığı yenilikle mimar, mühendis, değerleme uzmanları, emlakçı ve yapı denetim firmaları belediyeye gelmeden, zamandan, dosyadan ve proje çıktısından tasarruf ederek tüm evraklara elektronik ortamdan ulaşılabilecektir. Bu sistemimizle vatandaşlarımız da imar ile ilgili her türlü bilgiye diledikleri yerde erişebileceklerdir. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi vatandaş odaklı bu hizmetimizin de ilçemiz sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Eimar uygulaması ile 7 gün 24 saat güncel imar planına ücretsiz erişim, ada etüt sınırlarında ada etüt raporlarına erişim, parsele ait cephe ve derinlik bilgilerinin plan üzerinden hesaplanması, varsa kamusal alanlara terk miktarının hesaplanması, imar planı ve uydu görüntüsünü, aynı altlıkta görüntüleyebilme imkânlarının vatandaşlara sunulmasının hedeflendiği sisteme ise imar durumu için http://keos.ipekyolu.bel.tr:90/imardurumu/index.aspx, kent rehberi için de http://keos.ipekyolu.bel.tr:90/keos/ adreslerinden erişim sağlanabileceği bildirildi.

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