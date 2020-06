Erciş’te sel 74 koyunu telef etti

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak bir anda sele dönerek Kırkpınar Mahallesinde büyük maddi zarara yol açtı. Sele kapılan 74 koyun ise sel sularına kapılarak telef oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesinde maddi zarara yol açtı. 50 yıldır böyle bir afetle ilk kez karşı karşıya kaldıklarını belirten Kırkpınar Mahalle Muhtarı Naci Yıldız 20 dakika devam eden sağanak ve ardından, yağan dolunun bir anda sele dönüştüğünü söyledi. Can kaybının olmamasının kendilerinin tek tesellisi olduğunu da anlatan Yıldız, "Birçok ahır ve barınak maalesef selden zarar gördü. Koyunlarını sağan bir kadın, gelen sel nedeniyle canını zor kurtardı. 74 koyun da maalesef sel sularına kapılarak telef oldu. Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selden büyük zarar gördü" dedi.

Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Yıldız da sel bölgesinde incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlam incelemelerini ardından yaptığı açıklamada, ‘’Selin geldiği nokta dere yatağı olduğu için İster istemez zarar mevcut. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Selin ardından gerek Erciş Belediyesi, gerekse, ilçe tarım, VEDAŞ, jandarma ilk andan itibaren hasar tespiti ve balçığın yollardan temizlenmesi için büyük gayret göstermektedirler. Devletimiz büyük Cumhurbaşkanımız liderliğinde inşallah hemşehrilerimizin her türlü sıkıntısını hep birlikte gidereceğiz. Rabbim bir daha bu tür felaketleri yaşatmasın’’ şeklinde konuştu.

